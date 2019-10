Javier Márquez abandona la política municipal

El que fuera alcalde de Jaén durante el pasado mandato municipal después de la marcha de José Enrique Fernández de Moya, Javier Márquez, ha confirmado este lunes que abandona la política municipal para centrarse en su candidatura al Senado de cara a las próximas elecciones municipales del 10 de Noviembre.

La dimisión prácticamente cuatro meses después de la constitución de la nueva corporación municipal e incumpliendo su promesa de permanecer en el consistorio hasta el final de mandato, en 2023. De hecho, aseguró el pasado 15 de junio que "ahora que uno también está en la oposición tengo la dignidad de sobra de quedarme aquí los cuatro años apoyando a mi gente de mi partido en la oposición del Ayuntamiento de Jaén".

Márquez acaba de anunciar su marcha a través de las redes sociales indicando que "hoy finalizo una etapa en mi vida política apasionante, reconfortante, dura pero sobre todo bonita". Remarca que se va asegurando que ha dado lo mejor de él y que no ha sido nada fácil "pero siempre he tenido el apoyo y siempre he estado rodeado de un gran equipo de personas".

El exprimer edil sustituyó en el cargo a De Moya, uno de los principales investigados por el Caso Matinsreg. Ha estado al frente de Jaén casi cuatro años, una etapa en la que volvió el proyecto de peatonalización del centro histórico, retirado por su antecesor en el cargo. En su etapa también comenzaron las obras del centro comercial 'Jaén Plaza' y la capital fue sede, durante dos años, del campeonato World Padel Tour.

Si se cumplen los trámites y no renuncia, su sustituto en la corporación municipal será el número nueve de la candidatura del PP en los pasados comicios locales en los que obtuvieron ocho concejales. Se trata del joven Manuel Palomares Herrera, de 28 años, Doctor en Derecho y profesor en la Universidad de Jaén y afiliado a las Nuevas Generaciones de los conservadores jienenses.

Por su parte, la viceportavoz municipal del PP, Reyes Chamorro, remarca que la marcha de Márquez cumple con las directrices del partido de “una persona, un cargo” algo que, por el momento, no se cumple con Juan Diego Requena, candidato al Congreso de los Diputados, alcalde de Santisteban del Puerto, presidente del PP de Jaén y diputado provincial, cargo que dejará próximamente y que ocupará el concejal popular en Torres de Albanchez, Nicolás Grimaldos.