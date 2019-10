Yllanes: "Costa y Negueruela anticipan algo que no se ha discutido ni decidido"

El vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, de Podemos, arremete aquí en la SER contra PSIB y Més a cuenta de la crisis abierta dentro del Ejecutivo por la devolución de la ecotasa a los hoteleros afectados por la crisis de Thomas Cook. Dice Yllanes que los socialistas se han adelantado hablando de acuerdo y los ecosoberanistas se han anticipando criticando algo que, insiste, no se ha debatido aún en el seno del Govern.

Las medidas se han hablado en el seno del Govern, decía Negueruela, y hoy Yllanes asegura que el conseller de Trabajo y Turismo y la portavoz Pilar Costa adelantan algo que no se ha tratado en Consell de Govern. "Una propuesta que se ha hecho en Consell de Govern y que todavía no ha sido discutida en profundidad y que todavía no ha sido decidida" dice el vicepresidente.

Insiste Yllanes que no ha habido debate en profundidad. "Así como no se ha resuelto en el Consell de Govern, parece que ahora la vía es hacerlo en los medios de comunicación. Como no ha habido discusión en profundidad y no ha habido decisión, lógicamente no hemos salido en los medios de comunicación. Las cosas se hablan en Consell de Govern y, una vez que se ha decidido, se va a los medios" matiza.

El vicepresidente del Govern arremete contra Més por salir en los medios el viernes pasado criticando algo que todavía no se ha decidido dentro del Ejecutivo. "Tenemos un tema que no hemos debatido en profundidas sobre el cual no se ha tomado una decisión" insiste.