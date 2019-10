El emblemático bar ubicado en el Centro de Palma, el bar Bosch, cerrará el domingo porque, tal y como explica el dueño del establecimiento, Onofre Flexas, "el nuevo convenio de hostelería no permite pagar horas extra a los empleados y no puede asumir el coste de contratar a 12 empleados para abrir el domingo, no le sale a cuenta".

Para Flexas, el convenio de Hostelería supone un agravio para los restauradores: "el convenio lo dominan los hoteleros, nosotros no pintamos nada", afirma. "No se puede equiparar un bar con un hotel, nosotros somos la hormiga y el hotelero el tiburón", lamenta el empresario.

Una mala noticia para los cerca de 40 empleados que tiene la empresa que "verán reducido su sueldo y el porcentaje que representa un día en propina".

Los clientes habituales del local también le han trasladado su malestar con el cierre porque consideran que "el domingo sin el bar Bosch no es domingo".

El establecimiento mantendrá su horario habitual de lunes a sábado, de 07'30 a 01'00 horas.