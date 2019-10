Las amenazas a las víctimas de abusos en colegios religiosos continúan

La semana pasada Jesús Zudaire denunció ante la Guardia Civil mensajes intimidantes con proposiciones sexuales por parte de un anónimo. Zudaire pertenece a la asociación de víctimas de abusos en colegios religiosos e hizo públicos los abusos que sufrió en el Colegio Diocesano del Puy de Estella.

Esta mañana recibía más amenazas "injuirias y calumnias y hoy decía que tiene 8 colegas que hacen las mismas guarradas y estaban todos pensando en mí". Una situación que le genera a Zudaire "miedo no, pero preocupación sí".

Ha vuelto a denunciar la situación ante la Guardia Civil: "Les he preguntado a ver si podían ponerme algo de vigilancia preventiva, pero me han dicho que si no me hacen nada no pueden poner vigilancia".

Este miércoles comparecerá una representación de la asociación en el Parlamento de Navarra para explicar la situación que vivieron y tratar de encontrar justicia.