Noelia Núñez: "El PSOE hace política social a costa de sangrarnos a impuestos"

Noelia Núñez, de 27 años, ha asumido la portavocía del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Fuenlabrada tras la dimisión de Sergio López para marcharse a dirigir el IMIDRA.

Núñez sabe que le “toca” demostrar su valía“como a todo el mundo”, porque “no hay que presuponer que vales más por ser hombre o mujer”. Y lo tiene claro, no cree que ser mujer y joven sea un lastre. De hecho considera que va a aportar otra visión más refrescante que otros portavoces, más mayores, ya no tienen. El grupo municipal popular tiene un sello eminentemente femenino, sus tres representantes son mujeres, y además, dice la portavoz, personas muy preparadas, “con la experiencia vital que a mi me falta”.

Su línea será muy personal, aunque marcada por la continuidad, insistiendo en una de las reivindicaciones del PP, la bajada de impuestos. Considera que el PSOE, que vuelve a gobernar con mayoría, hace “una política errónea para el beneficio de la ciudad”, porque realiza una “política social a costa de sangrarnos a impuestos a todos los vecinos”, mientras hay gente que “no puede pagar el IBI, el numerito o no encuentra trabajo”, en una ciudad con un alto índice de desempleo.

La nueva portavoz popular se ha quejado de la repercusión mediática de los “enchufes” de la alcaldesa de Móstoles, cuando su partido lleva denunciando cosas similares en Fuenlabrada. “Nosotros venimos denunciando presuntos casos de enchufe aquí en Fuenlabrada, con maridos de, mujeres de… y nos se hace nada. No sé por qué el PSM pone el foco en Pose” y no en Fuenlabrada.

Reconoce que aunque en política cada persona tiene su estilo, ha aprendido mucho de “un gran animal político como es Sergio López”. El nuevo puesto de López en el IMIDRA ha sido, dice, un reconocimiento al trabajo hecho, una decisión muy acertada.