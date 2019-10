UGT y CCOO movilizan de nuevo en la calle a los trabajadores de ambulancias

Los sindicatos UGT y CCOO ha convocado este lunes una huelga en el transporte sanitario terrestre para los días 4,5,7 y 8 de noviembre. Han cerrado un calendario de movilizaciones que incluye asambleas con los trabajadores y varias concentraciones en el Hospital de Guadalajara y la Consejería de Sanidad. Lo hacen en protesta por la situación del transporte sanitario en la región, que se pretende mejorar a través de un convenio colectivo. Ese convenio tiene problemas para firmarse y el dinero necesario es el principal escoyo.

Según un comunicado conjunto, "más de 50 delegados y delegadas se han reunido este lunes en Alcazar de San Juan para establecer un calendario de movilizaciones en el Transporte Sanitario. En estos dos años, lejos de solucionarse los problemas con los que comenzó el servicio de las actuales empresas, han empeorado. Las condiciones de los vehículos al inicio, han continuado con un deterioro importante, la falta de mantenimiento y de inversiones, nos han llevado a un escenario en el que las ruedas de los vehículos, las medidas de seguridad, el aire acondicionado y la calefacción, rampas de acceso, etc, no funcionan. Esto no solo repercute en las condiciones de trabajo si no en la calidad del servicio, y claramente, esta situación se produce por las actuaciones de las empresas y por la permisividad del SESCAM.

Convenio colectivo

Ambos sindicatos consideran absolutamente irresponsable, que tanto las empresas como la Administración hayan asegurado que, tras la negociación del convenio colectivo, se podría poner en marcha, y una vez que se alcanza el acuerdo, se olvide todo lo dicho y no se ponga en marcha este convenio.

Según el calendario acordado "realizaremos asambleas informativas el próximo 10 de octubre para explicar todo lo acontecido y los días 16, 23 y 30 se convocarán movilizaciones regionales para exigir tanto al SESCAM como a las empresas, la puesta en marcha del convenio colectivo. Además, los días 4, 5, 7 y 8 se convoca huelga en todas las empresas del transporte sanitario y coincidiendo con la jornada de huelga del día 8, se realizará una gran manifestación regional en Toledo".

Campaña informativa

Una campaña informativa a la ciudadanía sobre el Transporte Sanitario, es la que también anuncian poner en marcha los dos sindicatos. Afirman que será sobre las consecuencias que tiene sobre la calidad de los vehículos, los tiempos de espera, las rutas interminables desde las localidades de los pacientes pasando por múltiples pueblos y en general el funcionamiento del servicio.