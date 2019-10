ELA, LAB y CCOO critican que el nuevo modelo de OPE no garantiza procesos "limpios"

Los sindicatos ELA, CCOO y LAB han criticado el nuevo modelo de OPE que quiere implantarse Osakidetza porque consideran que "no garantiza procesos limpios", es únicamente "un parche que por si solo no va a hacer desaparecer la situación actual" e incluye medidas "opuestas" a lo que se necesita.

El director general de Osakidetza, Juan Luis Diego, y la consejera de Salud, Nekane Murga, han presentado este martes en el Parlamento Vasco el nuevo modelo de oposiciones, después de las irregularidades de la OPE 2016-2017, que están siendo investigadas judicialmente y que costaron el cargo, entre otros, al anterior consejero de Salud, Jon Darpón.

La propuesta de Salud "no aborda ni una sola de las cuestiones" que preocupan a ELA, como la temporalidad, la escasa duración de muchos contratos y la dimensión adecuada de la plantilla para dar un servicio de calidad. A su juicio, el nuevo modelo no garantiza la estabilidad y dignidad de las condiciones laborales.

La central ha considerado que no se ha ido "al origen" del problema porque no se limita la influencia de los jefes de servicio, que ahora "controlan quien trabaja o no en su servicio, tanto con un nombramiento fijo, como con uno temporal", algo que ocurre "con la total cobertura de la dirección".

En otro comunicado LAB cree que el nuevo modelo "no garantiza que los siguientes procesos sean limpios, estén exentos de fraude y que se vaya a acabar con el sistema corrupto y clientelar asentado en las especialidades médicas", por lo que piensa que se trata de un "lavado de cara".

El sindicato abertzale ve "insuficientes" las medidas, que "parten de un no-reconocimiento de las filtraciones producidas". Ha criticado además que solo se haya negociado con SME, Satse y UGT, las centrales que firmaron "la OPE corrupta", y que se haya dejado al margen al resto de sindicatos.

Ha asegurado además que no coincide con "muchas" de las medidas, especialmente las referidas al sistema de entrevistas porque es algo "totalmente subjetivo".

También CCOO considera que si se quiere "reducir la discrecionalidad de los tribunales. Está completamente fuera de lugar plantear entrevistas o defensa de proyectos". Se trata por tanto de medidas "directamente opuestas a lo que el modelo de OPE necesita".

Ha calificado de "decepcionante" el nuevo modelo propuesto, que incluye algunas iniciativas "positivas", pero "sigue sin abordar el problema de la trazabilidad de las acciones de los tribunales, cuestión imprescindible para aclarar las irregularidades que pudieran darse".

Estos tres sindicatos han abandonado este martes la Mesa Sectorial del Servicio Vasco de Salud por "la falta de voluntad negociadora y de transparencia" de la consejera, que les ha presentado el nuevo modelo de OPE antes de hacerlo en el Parlamento Vasco.