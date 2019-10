Yllanes: "No hubo ninguna oposición frontal al paquete de medidas urgentes"

El vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes, admite que no supo explicar muy bien sus declaraciones de este lunes en la SER a cuenta de la crisis del Ejecutivo balear por el retorno de la ‘ecotasa’ a los hoteleros afectados tras la quiebra de Thomas Cook. Yllanes aclara que "no hubo ningún tipo de resistencia de Més per Mallorca" por el paquete de medidas urgentes aprobadas el pasado viernes y que ahora queda por concretar qué empresas hoteleras y con qué criterios se tendrá que devolver el impuesto de turismo sostenible.

El también conseller de Transición Energética de Unidas Podemos asegura que en la reunión del pasado viernes en el Consolat de Mar los partidos del Pacte aceptaron las primeras medidas y "no hubo ninguna oposición frontal" a este paquete para los trabajadores, como por ejemplo los 500 euros mensuales durante cuatro meses para los empleados afectados por la quiebra del touroperador.

Sin embargo, Yllanes afirma que el segundo paquete de medidas que incluye la bonificación de la ‘ecotasa’ queda todavía por concretar las empresas que podrán acogerse y decidir los criterios para su devolución.

Asegura que desviar un dinero finalista y ayudar a las pequeñas y medianas empresas "no es pervertir, sino que se está paliando los efectos del turismo".