El archivo de la causa por la exposición de Abel Azcona llega a Estrasburgo

En hasta tres ocasiones, incluido el Tribunal Constitucional, la justicia archivó la querella presentada por la Asociación Española de Abogados Cristianos contra Abel Azcona por la exposición en la que utilizó formas consagradas para escribir la palabra 'pederastia' y denunciar abusos en el seno de la Iglesia católica.

Para la presidenta de la asociación, Polonia Castellanos, se cometieron irregularidades en el proceso. Entre ellas "el juez de Instrucción no recaba prácticamente diligencias, no hace ninguna investigación y dicta una sentencia". Posteriormente "el Tribunal Constitucional para estimar o desestimar una petición tiene que motivarlo suficientemente; dos líneas y media no es motivación suficiente".

Por ello han demandado al reino de España porque a su juicio han vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos en los artículos referidos a la protección de la tutela judicial efectiva, el derecho a la vida privada y libertad religiosa y a la no discriminación.

"El daño ya está hecho, pero intentamos que no vuelva a suceder", apunta Castellanos, que insite en que la exposición de Abel Azcona "es la mayor profanación que yo recuerde de la historia de España".