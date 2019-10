SER Alcázar ha firmado un acuerdo de hermanamiento con la emisora municipal de la localidad senegalesa de Ndioum Gainth. A través del mismo, la Cadena SER donará material radiofónico para que esta radio, que nació en 1998 y que da servicio a una población de 12.000 habitantes, pueda llevar a cabo su labor de servicio público.

El proceso fue difícil porque "hacer radio en Senegal es más complicado que aquí" pero cuentan con la ayuda del Consistorio de esta ciudad senegalesa. Sus emisiones son posibles gracias a los paneles solares instalados por el Ayuntamiento de Ndioum Gainth y a las baterías que su director, Modou Bara, compró en Alcázar de San Juan ya que "no tenemos bastante corriente eléctrica".

Gracias a los materiales que donarán SER Alcázar, Ndioum Gainth podrá seguir informando a la población de la ciudad. "Me encantan los programas de la Cadena SER y por eso he querido hacer este hermanamiento que nos permitirá satisfacer las necesidades del ciudadano. He tenido que salir fuera de Senegal para pedir ayuda", explica Modou.

La radio como servicio público

Ndioum Gainth informa de las celebraciones religiosas, que tienen mucha importancia en Senegal, o de la pérdida, por ejemplo, de animales. "Funcionamos gracias a lo que cobramos por estas cosas", señala el director de esta emisora, que explica que la programación finaliza a las 13 horas porque sólo trabajan en ella él y otra persona.

"La radio cumple un servicio público, es muy importante para desarrollar un país. Personalmente, veo la radio casi como una universidad, porque puede educar y puedes informar para que la gente sepa lo tiene que hacer. También si quiere quejarse de algo", señala Modou, que no cobra por sus labores de dirección y que conoció la Cadena SER a través de una asociación de senegaleses de Alcázar.

"Sentimos que somos alcazareños y el mismo día que llegamos aquí tuvimos mucha ayuda. Mucha gente llamó a la asociación para darnos mucha ayuda en materiales". Entre los próximos proyectos de Ndioum Gainth, la emisora más escuchada de la ciudad, se encuentra ampliar la cobertura para poder llegar a una población mayor.

AUDIO | Escucha aquí la entrevista completa con Modou Bara: