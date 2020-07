El cisma de NC

Tras el anuncio de la coalición electoral entre NC y CC para ir juntos a las elecciones generales del 10 de Noviembre, después de sus múltiples desencuentros políticos en la política canaria, se ha producido una hecatombe interna entre los nacionalistas de izquierdas, que no parece menor.



Varios grupos independientes dentro de NC han puesto el grito en el cielo y han coincidido con el presidente del cabildo, en que no harán campaña electoral con sus compañeros y con CC, por muchas razones, entre ellas está, el no querer pactar con quiénes han expulsado del gobierno de Canarias, también está en el ocultamiento de información respecto a los contactos con el partido de Errejón, además de no compartir que se vuelva a presentar a Pedro Quevedo cuando obtuvo un pésimo resultado en las últimas generales. Entienden que se sigue taponando a gente de la valía de la ex-senadora, María José López y otros que ven, como elección tras elección, no se renuevan las caras de la organización.



Pero ya no solo están en esa postura los grupos de Agüimes y Valsequillo, son más en otros municipios que están afiliados a la organización, aunque no fueran a la votación de la ejecutiva, les pasa en Fuerteventura, en La Palma, y además de otros grupos o corrientes que les apoyaban antes, el caso de los ex de “Sí se puede “ liderados por Juan Manuel Brito. Todos estos y algunos más no quieren hacer campaña con CC y da la impresión de que no votarán por la Coalición electoral del nacionalismo. Les parece una contradicción y algo imposible de explicar a los ciudadanos nuevamente.



Si NC con Pedro Quevedo no consigue el acta de diputado con CC en Las Palmas, la batalla pública la ganaría Antonio Morales, que sería de facto el líder de esa organización ante la opinión pública y los históricos liderados por Román Rodríguez quedarían en un situación comprometida.



Aunque cierto es que en NC son especialistas en zanjar internamente y sin demasiados dolores de cabeza sus crisis, por lo menos hasta ahora. Veremos si esto ha cambiado o no y si hay riesgo de ruptura interna o son simples roces.