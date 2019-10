"Canarias no va a tener los recursos extraordinarios de los años 2018 y 2019"

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, advirtió hoy que la comunidad autónoma no va a tener unos presupuestos tan expansivos los que ha tenido a lo largo de este año o en el ejercicio anterior: "No vamos a tener los recursos extraordinarios de 2018 y 2019", señaló en una entrevista concedida a la Cadena SER. Aunque añadió que "pese a no tener esos recursos, tomarermos las decisiones para que no la paguen las familias más vulnerables. Nosotros no haremos una política del austericidio, no empobreceremos Canarias". También se comprometió a "entregar una Canarias mucho más justa", aunque precisió que "eso tendrá indudablemente sus costes, ya que significa una política más justa". Sostuvo que, por ello, "quienes más cobran no va a estar de acuerdo con esta medida, pero lo que no se puede es mirar para otro lado con 600.000 personas en riesgo de exclusión en Canarias".

El presidente del Ejecutivo canario crítico la bajada de medio punto del IGIC que llevó a cabo el Gobierno de Fernando Clavijo, ya que "hemos ingresado unos 200 millones menos". Y aunque puntualizó que en diciembre se sabrá la cifra exacta de recaudación, adelantó que "vamos a tener millones de euros menos para la sanidad pública, la educación pública, la dependencia y la renta ciudadana". Torres añadió al respecto que "la pregunta que debemos hacernos es retórica: ¿lo dejamos como esta, lo que supondría que el año que viene ascendería ya la pérdida de recaudación a 400 millones de euros, o hacemos una propuesta de justicia social para tener ingresos para esas partidas?". Y concluyó afirmando que "somos la comunidad autónoma en la que las familias están más empobrecidas por la política fiscal".

También se refirió a las partidas destinadas a Educación, comprometiéndose a aumentar las partidas para llegar al 4% del PIB, para acercarse al 5% que estable la lee y que supone unos 200 millones más.

Recursos para conectividad

Ángel Víctor Torres dedicó parte de sus intervención a los problemas de conectividad que afectan a Canarias, sobre todo tras la quiebra de Thomas Cook, valorando las medidas que se están tomando tanto desde el Estado como desde el propio Gobierno de Canarias: "Aspiramos a mejorar las medidas ya aprobadas. El Gobierno de Canarias ha hecho un esfuerzo imporante con fondos propios, incluyendo dos millones para mejorar la promoción desde la Consejería de Turismo y, desde la Consejería de Empleo, otros dos millones para los que puedan perder su trabajo, con una asignación para formación". Dijo también que el Gobierno estudia no cobrar el IGIC para quienes hayan facturado pero no cobrado.

El presidente de Canarias también se refirió a la política de AENA, criticando la privatización que realizó el Gobierno de Mariano Rajoy del 49% de sus acciones, algo que en su opinión condiciona la toma de decisiones a la hora de bajar las tarifas y aplicar otras medidas de política aeroportuaria.

Pero en lo que más insistió el presidente canario fue en la necesidad de mantener "la unidad de acción" para afrontar el reto de ampliar las conexiones con y desde Canarias que se han perdido con la caída del turoperdador. "Espero que las próximas elecciones del 10N no pongan en cuestión esta necesaria unidad de acción".

Solidez del pacto

Ángel Víctor Torres se refirió por último a la alizanza de Coalición Canaria y Nueva Canarias para concurrir a las próximas elecciones generales, precisando que no le inquieta ante la posibilidad de que sea preámbulo para la posible presentación de una moción de censura en el futuro: "Respeto las decisiones de cada partido y serán otros, y no yo, los que tengan que dar explicaciones sobre las decisiones que toman". Añadió que "no soy una persona ni excesivamente ingenua si excesivamente confiada. Si no estoy preocupado es porque este Gobierno se conforma sabiendo cuales son nuestros condicionantes y confió en la responsabilidad de cada uno de los socios".