David Serrano, único acusado por la muerte de Julen, se declara insolvente ante la avalancha de reclamaciones

Los abogados de David Serrano quieren blindarlo económicamente ante la posibilidad de que, si es condenado penal o administrativamente, tenga que hacer frente a sanciones que rozan el millón y medio de euros. Como único acusado por la muerte del pequeño Julen se enfrenta a una pena de cárcel de tres años y medio de prisión por delito de homicidio imprudente pero, además, la Junta de Andalucía le reclama los cerca de 700.000 euros que costó la recuperación del cuerpo del pequeño de dos años que cayó al pozo de la finca de David en Totalán. A esto habría que sumar, caso de ser condenado, las indemnizaciones a los padres y familiares de Julen y las que se pudieran derivar del proceso administrativo abierto por la Junta de Andalucía por haber abierto un pozo de sondeo sin permiso en su parcela.

Un gran frente de reclamaciones monetarias que los abogados quieren atajar desde el primer momento. Para empezar David Serrano se ha declarado insolvente y ha presentado un concurso voluntario de deudor de persona física, esto es, un proceso para advertir que no puede hacer frente a actuales ni futuras reclamaciones. El escrito, al que ha tenido acceso esta emisora, deja a las claras que David Serrano no tiene patrimonio alguno, ni siquiera la finca de Totalán, está en el desempleo, no cobra subsidio de paro ni tiene rentas por ninguna otra vía. Serrano apenas trabajó 14 días en 2018, 19 en 2017 y 36 en 2016, vive con su pareja con quien tiene una hija en común.

La decisión de solicitar el concurso de deudor, declararse insolvente, lo hace debido, en primer término , a la fianza de 885.000 euros que le reclama la jueza del juzgado de instrucción 9 de Málaga que ha llevado el caso Julen y que considera "inasumible".

Para los abogados de David Serrano esta fianza: "Resulta imposible de atender para el común de los ciudadanos, no digamos ya para una persona de extracción humilde".

El concurso de David Serrano como insolvente fue presentado el pasado dos de octubre ante el juzgado de primera instancia de la capital malagueña.