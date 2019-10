El Gobierno vasco elimina la incompatibilidad de contratar a una empleada de hogar para acceder al permiso de paternidad

El Gobierno Vasco permitirá a las familias que tengan contratada a una persona empleada del hogar acceder a las ayudas para prolongar los permisos de paternidad hasta 16 semanas, según ha anunciado este miércoles la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal.

La consejera ha explicado, en una entrevista concedida a Onda Vasca, que espera que el decreto que regula estas ayudas pueda ser aprobado en el Consejo de Gobierno del 22 de octubre.

En un borrador de este decreto se establecía que los trabajadores que quisieran acogerse a estas ayudas tendrían que cumplir una serie de requisitos, como no tener contratadas a personas empleadas del hogar o no matricular a su hijo en una guardería.

Finalmente, el primero de estos requisitos, el de no disponer de empleados del hogar, no será exigible, ya que resulta "difícil" discernir si la tarea de dichos trabajadores en la casa está directamente vinculada al cuidado del niño o se limita a otras labores, como la limpieza.

"Hemos creído conveniente eliminar esa condición porque podría resultar imposible saber cuál es el papel principal de esa persona contratada y podríamos estar perjudicando a muchas familias en Euskadi", ha indicado la consejera.

Artolazabal ha insistido en que no se trata de permisos de paternidad de 16 semanas, ya que el Gobierno Vasco no tiene la competencia para concederlos -reside en la Seguridad Social- sino de ayudas para excedencias voluntarias que permitan prolongar la estancia del progenitor "no gestante" en casa hasta las 16 semanas tras el nacimiento de un hijo