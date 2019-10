Sobre las subidas de impuestos a los ricos

Román Rodríguez ha repetido infinidad de veces que el Gobierno que vicepreside no subirá impuestos a los más desfavorecidos. Su intención declarada es cargar el peso de la reforma fiscal en los más pudientes. Pero una cosa es predicar y otra dar trigo. El cuatripartito subirá el IGIC hasta el siete por ciento, dos puntos por encima de lo que estaba cuando Paulino Rivero lo subió para hacer frente a la situación de crisis fiscal a la que se enfrentaba en 2012. Se nos prometió entonces que la decisión sería provisional, y que el IGIC bajaría cuando se recupera el consumo y –por tanto- la recaudación. No se hizo: el incremento entre 2013 y 2017 fue de casi el 50 por ciento. Pero a pesar de la bonanza económica, el IGIC sólo bajo la cuarta parte de lo que había subido. Y ahora vuelven al 7 por ciento.

El IGIC lo pagan por igual ricos y pobres, aunque Hacienda dice que no se aplicará la subida a quienes ingresen menos de 30.000 euros. Es una trampa. Nadie va a preguntarle a usted cuando pague una entrada en el cine o se compre una camisa cuánto gana.

Y el IGIC no es la única subida: Hacienda va a gravar la factura de la luz con un tres por ciento –ahora está con tipo cero- y la de telefonía móvil del tres al seis por ciento. Electricidad y comunicaciones se encarecerán para todo el mundo. Y no es lo que nos dijeron cuando aseguraron que las rentas más bajas no se verían afectadas por las subidas. Román Rodríguez se pasa por el refajo sus promesas. Y no por error, no es que el consejero de Hacienda sea Nobel en Economía, pero sabe perfectamente que la única forma que tiene el Gobierno de recaudar lo suficiente para no entrar en otra crisis fiscal como la de 2010-2011, es acudiendo a donde hay dinero: y hay mucho más dinero en los bolsillos de un millón y medio de ciudadanos de clase media, que en los de cien mil ciudadanos pudientes’. Aunque el discurso quiera ocultarlo, Román Rodríguez no trabaja para resolver la situación económica de los canarios, lo que le apura es no tener para pagar las facturas del Gobierno. Y por eso nos va a sacar los cuartos. Y le va a importar una higa si cobramos más o menos de 30.000 euros. Ya lo verán.