El gobierno local niega que vaya a recibir a los ultraconservadores de One of US

El gobierno local de Santiago de Compostela niega que vaya a recibir en el Pazo de Raxoi a la plataforma ultraconservadora One of Us, y que toda la polémica se ha generado en los últimos días, incluida una pregunta aclaratoria por parte del grupo municipal de Compostela Aberta, se debe a un error.

Un error alimentado por el propio gobierno, ya que el pasado lunes fue el alcalde de la ciudad, Xosé Sánchez Bugallo, quien preguntado por esta cuestión, no solo no negó la recepción, sino que respondió que, en su condición de regidor, tenía que recibir a todos, con independencia de cuál fuera su ideología.

Este viernes, tanto Bugallo como la concejala de Educación, Noa Díaz, trataron de deshacer el entuerto negando que el gobierno local vaya a recibir de manera oficial a una federación en la que se integran colectivos antiabortistas, como Red Madre, o que atacan los derechos LGTBI, como Hazte Oír.

El alcalde sostiene que mantuvo conversaciones con el presidente de la federación, Jaime Mayor Oreja, pero no detalló si el exministro le dio detalles sobre el seminario que se celebrará los días 18 y 19 de este mes en Santiago. "Como alcalde estoy en la obligación de atender a todo el mundo", repitió, al tiempo que declaró que "no está previsto" que se celebre una recepción oficial a One of Us.

Noa Díaz aseguró que "de ninguna manera" el gobierno local iba a colaborar con una entidad que es contraria a los derechos de las mujeres, y atribuyó lo sucedido a una confusión. Además, indicó que One of Us inlcuyó en su programa la recepción, fijada para el viernes 18 a las 20:00, sin haber recibido confirmación oficial. "El concello no es partícipe, de ninguna manera. A pesar de lo que digan, el gobierno socialista es un gobierno feminista y nunca podría permitir que esta recepción se produjese".

En Compostela Aberta hablan de una "rectificación", aunque dan la bienvenida a lo que consideran una "autoenmienda", con la que los socialistas evitan reconocer que, de entrada, tomaron una decisión errónea. La concejala Marta Lois pide al gobierno que extreme las precauciones de cara al futuro, "que revisen mejor a quién dan amparo".