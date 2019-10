El sindicato CNESIT denuncia al alcalde de Linares por presunta malversación

El sindicato Central Nacional Española Sindicato Independiente de Trabajadores (CNESIT) ha denunciado este miércoles en el Juzgado al alcalde de Linares Raúl Caro-Accino por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal. Junto a él, el colectivo también pide a la Justicia que se investigue a varios técnicos del Ayuntamiento, entre ellos al Interventor o al Jefe Técnico de Servicios, porque según afirma el portavoz del sindicato, José Luis Delgado, "no sabemos dónde va el dinero de los impuestos de los linarenses".

Según CNESIT, "el ayuntamiento de Linares no está vigilando los casi tres millones de euros que salen de los impuestos de todos los linarenses, por lo que han decidido denunciar estos hechos "al comprobar que los responsables de fiscalizar y pagar los contratos y facturas municipales no están realizando su función", en relación al dinero destinado en distintos pagos a la empresa URBASER, encargada de la limpieza de la ciudad, y que el sindicato considera que no están cobrando los trabajadores.

Añade José Luis Delgado que "el Ayuntamiento no está cumpliendo su función de vigilancia y control del dinero público abonando la totalidad de las facturas a la empresa", esto después de un informe del Secretario del consistorio que ya propuso, dicen, el pasado mes de mayo sancionar a URBASER por el incumplimiento del pliego de condiciones y el contrato, en referencia a los costes de personal.

"Es un perjuicio para los trabajadores que no están cobrando el dinero estipulado según el contrato, de modo que no sabemos dónde va el dinero de los impuestos de los linarenses", ha explicado José Luis Delgado.