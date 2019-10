Los universitarios vuelven a la FP

Los alumnos que optan por la Formación Profesional en Madrid son el doble a día de hoy que hace 10 años. La crisis, la falta de alternativas laborales y sobre todo la ausencia de salidas ha provocado que este año los matriculados en FP hayan pasado de 50.000 en 2008 a 100.000 en 2019.

Además justo este curso, la inserción laboral de los que salieron en junio ha superado a los graduados universitarios. Es la primera vez que ocurre esto en muchos años, antes, la Formación Profesional, era solamente una opción para aquellos que 'no podían estudiar' o no querían seguir estudiando. Ahora los estudiantes no sólo proceden de la Educación Secundaria, sino que también son graduados de carreras universitarias que no les han ofrecido una salida laboral.

El 25 por ciento de los estudiantes que cursan FP en España, lo hacen en Madrid donde la formación profesional y sobre todo la dual tiene una inserción laboral del 90 por ciento. En este tipo de formación, los estudiantes trabajan durante seis meses en una empresa, cobrando una beca, dados de alta en la Seguridad Social y con muchas posibilidades de quedarse trabajando.