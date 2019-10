El Govern estudia fórmulas legales para devolver la 'ecotasa' a los hoteleros

El Govern está buscando la fórmula legal para dar liquidez a los pequeños y medianos empresarios hoteleros tras la quiebra de Thomas Cook. Son algo menos de tres millones de euros correspondientes de la ‘ecotasa’, según cifras que anunció el propio conseller de Turismo el pasado martes en el Parlament.

Este jueves a partir de las diez y media comparece Iago Negueruela en la comisión de Turismo de la Cámara balear para dar todas las explicaciones de la crisis del turoperador británico.

Según fuentes consultadas por la SER, la conselleria de Turismo quiere encontrar un resquicio legal que permita entregar esos tres millones de euros a los hoteleros afectados en las Islas. La idea es que el dinero se obtenga de fondos propios de la conselleria y no de la recaudación del impuesto de turismo sostenible.

Hay que recordar que el anuncio de este paquete de medidas no fue bien recibido por los socios del Pacte, de Més per Mallorca, ni tampoco por parte de Més per Menorca, que no son partidarios de regalar la tasa a los hoteleros.