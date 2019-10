"Todos coinciden en darnos la enhorabuena por las denuncias"

Comparecencia a puerta cerrada en el Parlamento de Navarra de la Asociación navarra de víctimas de abusos en centros relogiosos. Había sido solicitada por todos los grupos y el testimonio ha impactado a los grupos parlamentarios. Marcos, uno de los miembros de la asociación, hablaba en la SER, en referencia a la actitud de los parlamentarios destacando que "Había un silencio absoluto, nadie bajaba la mirada, ni se hablaban entre ellos, ni miraban el teléfono. Para mí ha sido un acontecimiento, y para todos nosotros ha sido un alivio".

Entre ellos también el testimonio de Mariví, la primera mujer asociada que fue víctima de abusos por parte de una monja en el colegio de las Ursulinas de Pamplona cuando tenía sólo 12 años. Historia que ha tardado muchos años en contar. Recuerda que tras "ver una película que echaban sobre abusos, preguntó a la que hacía la película "por qué no se hablaba de abusos de mujeres a mujeres", y una que estaba allá le dijo. "es que no había penetración', a lo que Mariví le contestó que "el abuso es el abuso, no hace falta que te penetren para ser abusada".

Aunque la asociación ha recibido muchos testimonios similares de aquella época en ese colegio. Lo más decepcionante, dicen, es la respuesta de la iglesia mediante una carta firmada por el obispo auxiliar que conocimos hace dos semanas en la SER. "Incluso se atreve a afirmar que las instituciones que abusaron de nosotros ya se han puesto en contacto con nosotros y nos han pedido perdón. Por supuesto ellos no han pedido perdón, el Arzobispo no ha reconocido nada e incluso se libera diciendo que las instituciones religiosas no dependen de él".

El arzobispado tampoco ha querido responder a las llamadas que les hemos hecho de manera reiterada.