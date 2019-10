Becky G presentará los MTV EMAs 2019

MTV ha anunciado que la cantante, compositora y actriz Becky G presentará los MTV EMAs Sevilla 2019 que tendrán lugar en la capital andaluza el próximo domingo 3 de noviembre en FIBES - Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla -. Además, la artista también actuará durante el show. “Estoy deseando llegar a Sevilla para presentar la celebración más espectacular del mundo de la música. ¡Nos vemos pronto!” ha dicho Becky G.

“Becky G es una excepcional artista polifacética, acostumbrada a subirse a escenarios internacionales”, ha comentado Bruce Gillmer, global head of music and talent, Viacom and co-brand head, MTV International. “¡Estamos deseando ver como lo da todo en el escenario de los MTV EMAs en Sevilla!” Becky, está además nominada comparte nominación a “mejor artista pop” con Ariana Grande, Camila Cabello, Halsey, los Jonas Brothers y Shawn Mendes, en estos MTV EMAs 2019. Cantante, compositora y actriz, de 22 años ha logrado dos hits número uno en el Billboard Latin Airplay Charts (“Mayores” y “Sin Pijama”), un papel protagonista en la película "Power Rangers” y un papel como invitada en la serie de televisión de Fox “Empire”. Ganó dos premios en los Latin American Music Awards 2018 a “artista femenina favorita” y a “mejor canción urbana” (con “Mayores”) y YouTube le otorgó el premio Diamond Play Button por haber superado los diez millones de suscriptores en la plataforma.

Además, Becky G ha estado de gira junto a Katy Perry, Demi Lovato, J Balvin, Fifth Harmony y Jason Derulo y ha grabado colaboraciones con Pitbull, Daddy Yankee, Maluma, Anitta, Natti Natasha, ZAYN, Bad Bunny y CNCO, entre otros. Becky ha sido nombrada por la Latin Recording Academy como una de las mujeres líderes en el mundo del entretenimiento (2018) y por su ciudad, Inglewood, California, por su contribución a la comunidad hispana. También ha sido reconocida por la revista Rolling Stone como una de los “18 adolescentes que revoluciona la cultura pop” y por Billboard como “21 con menos de 21”. Este mes recibirá el premio Extraordinary Evolution en los Latin American Music Awards 2019 por el éxito alcanzado siendo una artista joven en un corto plazo de tiempo. Por último, el próximo 17 de octubre, lanzará primer y esperado álbum "Mala Santa", del que DJ Luian y Mambo Kingz son productores ejecutivos.

Los nominados a los MTV EMAs 2019 se anunciaron la semana pasada. Otras actuaciones y presentadores se anunciarán más adelante. Las votaciones ya están abiertas en mtvema.com hasta el 2 de noviembre a las 23:59h.