De Valdepeñas a la Casa Real (pasando por la Pilar)

La sección "Un día con" de Hoy por Hoy Provincia de Ciudad Real se ha colado en el corazón de la Pastelería Pilar. Una pastelería, situada en Valdepeñas, cuyos dulces tradicionales y caseros han degustado hasta la Casa Real. Unos dulces en el que, sobre todo, predominan sus famosas palmeras de chocolate.

Palmeras de chocolate reposando, tras echar el chocolate fundido en ellas / Alejandro Martín Carrillo (SER Valdepeñas)

En este sentido, una de sus propietarias, Pilar Mestanza, nos ha abierto las puertas de su negocio (y su casa). Todo ello, porque ambos se encuentran en el mismo edificio. Ella está ya jubilada y, ahora, este negocio lo llevan sus hijos. No obstante, ante la cercanía del obrador (le separa tan solo una puerta del patio de su casa) no puede evitar estar atenta a todo lo que se elabora. Además, Mestanza nos confesaba que "cuando se elaboran algunos dulces, con el olor que hay, no puedo evitar picar entre horas".

Un obrador que, durante todo el día, está a pleno rendimiento con la elaboración de esas famosas palmeras de chocolate, tartas de diferentes gustos, rosquillas... Toda clase de dulces que "elaboramos nosotros mismos, hasta el bizcocho". Unos dulces que triunfan gracias al "amor que le ponemos en su elaboración". Unas elaboraciones que han sido degustadas, incluso, por los monarcas anteriores, Juan Carlos y Sofia, puesto que esta pastelería recibió un encargo para una de sus visitas a una finca cercana a esta localidad ciudadrealeña.

Unas palmeras de chocolate que "durante los sábados es una locura su venta". Una venta diaria que se cuenta por centenares. Un negocio que está implantado en este municipio desde el pasado 1996. Un inicio del negocio que, según Mestanza, "fue duro (...) lo empezamos mi marido y yo solos".

La gran palmera de chocolate, en esta tradicional pastelería de Valdepeñas (Ciudad Real) / Alejandro Martín Carrillo (SER Valdepeñas)

Asimismo, Mestanza ha puesto en valor que "mi marido es quien elaboraba esas recetas (...) yo solo las vendía, hacía de relaciones públicas". Unas relaciones públicas que han funcionado muy bien en esta localidad de Ciudad Real, puesto que, prácticamente el 100 % de sus habitantes, saben de su existencia. Una existencia que se ha prolongado ya durante varias décadas.

