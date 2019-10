Alicia Alonso "consternada" porque la URJC se desvincule del Instituto que lleva su nombre

La decisión de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de dar por finalizada la encomienda de gestión que mantenía con el Instituto de Danza Alicia Alonso al terminar el curso ya es oficial. La dirección ha enviado a los alumnos una carta, que ha publicado en su web, en la que les informa de la decisión de cortar la relación y asumir totalmente la gestión de los grados de artes visuales y danza.

Ante esta situación, la prestigiosa bailarina y coreógrafa cubana, Alicia Alonso (La Habana 1920), que da nombre al Instituto, ha reaccionado y dice sentirse “consternada” con una medida que hará al centro afrontar “la más aguda crisis de su trayectoria y con evidentes posibilidades de desaparecer”, según informa Europa Press. La artista asegura que se trata de una situación “muy injusta” después de “tantos años de esfuerzo y trabajo y de haber realizado indudables aportes a la formación de profesionales en la especialidad y contribuir a la cultura danzarina en España”.

Ron Galella (Getty Images)

Según la carta remitida por el rector, Javier Ramos, las “exigencias legales “ y los “cánones de transparencia en los que quiere situarse la URJC, no permiten que la vinculación entre ambas instituciones, con relación a que la docencia de grados oficiales, siga siendo la misma”. Tras el periódo de auditorías encargado por la Universidad se decidió que la fórmula con el Instituto no era la correcta y por eso se planteó que se convirtiera en un centro adscrito, privado e independiente, a la URJC, algo que la otra parte no aceptó.

El Instituto comenzó en 1992 en la Universidad Complutense como Cátedra de la Danza. Se convirtió en el primer centro autorizado en España para impartir titulaciones de grado, comenzando a impartirla desde 2001 en la URJC, la primera enseñanza oficial de danza en una universidad española. En virtud de la encomienda de gestión, la universidad cedía instalaciones y aportaba un millón de euros.

El director del Instituto de Danza, Alberto García Castaño, ha remitido una carta a los alumnos en la que critica la decisión de la URJC, reivindicando que realizan una labor de interés general y servicio público, de la que su entidad no tiene beneficios, según EP.