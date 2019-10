Los abogados de David Serrano, dueño de la finca de Totalán donde falleció el pequeño Julen y único acusado por estos hechos, han presentado su escrito de defensa ante el Juzgado de Instrucción 9 que lleva el caso y que decretó la apertura de juicio oral por estos hechos.

Un asunto por el que Serrano se enfrenta a tres años y medio de prisión como presunto autor de un delito de homicidio imprudente según la calificación de la Fiscalía y la acusación particular que representa a los padres del menor fallecido.

En ese escrito de defensa los letrados aseguran que los hechos que sostiene la acusación han sido "interesadamente falseados" para mantener los cargos y los califica de "fabulosos". Rechazan que su cliente cometiera delito alguno pues no podía prever que el pequeño cayera por un agujero de tan escaso diámetro, avisó de la existencia del pozo, lo había tapado previamente y no era el encargado de vigilar al pequeño Julen.

No existe delito, dicen los letrados y, en todo caso, no sería su cliente imputable por los hechos y, de esta forma, no es preceptivo pedirle responsabilidades penales ni pecuniarias.

Un escrito de defensa no exento de críticas a la juez que ha llevado el caso que ha demostrado, dicen los abogados de Serrano, "parcialidad y ausencia de rigor a la hora de instruir", más allá de haberles negado "el pan y la sal" a la defensa vulnerando el derecho Constitucional a una tutela judicial efectiva.

En este sentido los letrados piden que se practiquen en el juicio oral las pruebas y careos que les fueron negadas durante el proceso de instrucción.