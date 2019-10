El gatero Alvan Salvá terminó el Trail Pirineus en menos de ochos horas

El corredor del Club Llebeig de Xàbia Alvan Salvá terminó la Trail Pirineus,carrera de montaña de 56 km (+2.900 m.), en la posición 147, frente a un total de 644 participantes.

Salvá, que contó para esta prueba con el patrocinio de Marina El Portet, fue el 84 de su categoría sénior. Empleó un tiempo inferior a ocho horas y su velocidad media ha superado los 7 km/h.

Se trata de la primera inclusión en una prueba de estas características.

El corredor de la Gata de Gorgos se ha mostrado satisfecho con el resultado final, no obstante ha comentado que “los problemas musculares no me han permitido estar al 100%, y estoy seguro de que si hubiese estado en óptimas condiciones habría conseguido escalar más posiciones. Hay que tener en cuenta que me había marcado el reto de conseguir una marca inferior a las siete horas en el mejor de las casos”.

Significar que el atleta de la Marina Alta quedó campeón autonómico en Km Vertical, en la categoría Sub 23 la pasada temporada.