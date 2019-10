'Con el prior hemos topado'

Con la Iglesia hemos topado. Más que con la Iglesia nos hemos topado con los que llevan una iglesia, en particular, los encargados de la Basílicia del Valle de los Caídos. Sí, otra vez, ya sé que esto parece una telenovela de las malas que alargan hasta lo absurdo pero hoy tenemos que hablar, nuevamente, de ese Valle. Y todo por su prior, es decir, por el jefazo, que se nos ha sublevado.

Si por el prior fuera repartiría hostias, y no de las de misas, por todo el Parlamento y hasta por el Tribunal Supremo. Santiago Cantera, que así se llama el prior, se resiste a la exhumación de Franco pese a que, como saben, hay una sentencia que la permite. Este miércoles volvía a enviar una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, insistiendo en que no autorizará el acceso al mausoleo para permitir el traslado de los restos de Franco. Y lo de no autorizar lo puso incluso en subrayado y en negrita. El prior asegura que se "vulnera la libertad religiosa" de la comunidad benedictina al "pretender actuar sin la preceptiva autorización eclesiástica. en un lugar sagrado, en la basílica, y hacerlo también sobre una "res sacra", la propia sepultura de Franco.

Y eso que pese a que el propio Tribunal Supremo ya había respondido a los Franco que el Gobierno no necesita la autorización de la Iglesia. Aún así el prior argumenta que los bienes inmuebles del Valle de los Caídos pertenecen a la Fundación de la Santa Cruz y que la comunidad benedictina gestiona parte de ellos, como la Basílica. El prior no está siendo muy sensanto. Se le ha olvidado que la Fundación está ahora bajo Patrimonio Nacional, que recibe dinero público y que no se rige únicamente por las leyes del Reino de los Cielos sino también por las leyes de los mortales pecadores. Además, cuando afirma en su carta que se han vulnerado "derechos fundamentales" se le he olvida que el sí que vulneró derechos, como el de la vida o la libertad, fue el que tiene enterrado con honores en su Basílica y al que se niega a sacar de ahí. Yo le recomiendo que acepte la decisión del Parlamento y de la Justicia que están respaldados y legitimados por millones de españoles, que sí que han elegido libremente y que tenemos un poder que no deberían de quitarnos ni Dios.