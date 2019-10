Otra vez problemas con los feriantes

No es la primera vez en los últimos años que hay problemas con las licencias de los feriantes en el sur de Madrid. Los ejemplos han sido habituales en municipios como Getafe, Valdemoro (este año en dos ocasiones) o el propio Leganés. En este último caso, aunque las fiestas de agosto se desarrollaron con relativa normalidad, ahora con motivo del patrón San Nicasio han regresado los problemas.

Este miércoles se celebraba el pregón oficial de las fiestas con la mitad de las atracciones de la feria cerrada porque no habían pasado la inspección técnica del Ayuntamiento y la otra mitad con las luces apagadas en solidaridad con sus compañeros. Todo se explica, según los feriantes citados por medios locales como Leganews, por la fecha fijada para la inspección de los técnicos de Industria, el lunes, tres días antes del comienzo de las fiestas y con muchas atracciones sin montar. A pesar de eso, los feriantes aseguran que presentaron la documentación pertinente en materia de licencias y seguridad y por tanto podrían haber comenzado su actividad sin problemas.

Fuentes municipales niegan esa versión y aseguran que no es suficiente con su documentación, sino que la legislación establece que cada instalación cuente con el visto bueno de los técnicos del Ayuntamiento. Además explican que el mismo miércoles hubo 19 atracciones nuevas que no se habían presentado en la fecha fijada por el consistorio para su inspección. Por tanto indican que es una “cuestión de seguridad”, que debe garantizar el propio Ayuntamiento. No obstante este jueves se realizan las inspecciones adicionales y está previsto que todo funcione con normalidad a lo largo de las fiestas.