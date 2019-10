Rozada: "Veo al grupo cada vez más convencido y más suelto"

Hoy el Oviedo ha tenido el último entrenamiento de la semana en tierras asturianas. Mañana por la tarde se ejercitará en Albacete antes de medirse el domingo, desde las 18:00 horas, al conjunto manchego en el Carlos Belmonte. Encuentro que contaremos a partir de las 17:30 horas en el Carrusel Deportivo de Radio Asturias.

Javi Rozada tiene las bajas de Arribas, Bárcenas y Ortuño, mientras que ha dejado fuera de la lista de 19 convocados a Diegui y Lucas. Además, ha citado a los jugadores del filial Samuel Obeng y Viti.

"Seguro que el que juegue arriba lo hará bien. El equipo tiene calidad para solventar esas bajas, crearemos situaciones de gol igualmente y marcaremos como hicimos en todos los partidos desde que llegué. Al grupo cada vez lo veo más convencido y más suelto. Vamos a salir de ahí y a competir en todos los partidos. Veo al equipo capacitado para ganar allí", comentaba en rueda de prensa. El técnico prepara cambios para visitar a un cuadro de Ramis que marcha en séptima posición empatado a puntos con el Girona, equipo que ahora mismo marca los puestos de play-off.

"La posición de Sangalli es extremo, pero lo ajustaremos en función de las necesidades. Tenemos a jugadores por detrás que han dado un paso adelante", respondía Rozada cuando se le preguntaba si el futbolista vasco actuaría de nuevo en el lateral.

Escucha la rueda de prensa completa de Javi Rozada

El entrenador ovetense, al igual que Berjón o Joselu, tampoco se ha querido olvidar de Joaquín del Olmo, una persona que apostó por él tras la destitución de Egea: "La semana no fue como nos gustaría. Tuvimos una baja que duele cuando es tan importante en el día a día. Mi relación con él era muy buena. Le deseo lo mejor a nivel profesional y personal. No creo que afecte. Los jugadores son profesionales y saben cómo son los clubes. Incluso igual ayuda porque Joaquín era una persona querida en el vestuario y el mejor regalo que le podemos hacer es ganar. Él confió en todos nosotros".

A pesar de la notable mejora sobre el campo, el Oviedo no ha conseguido trasladar su evolución a los resultados. Rozada lleva al frente del equipo el mismo tiempo que ha estado Sergio Egea al comienzo del curso, pero siguen siendo los colistas de la categoría tras haber sumado únicamente un punto más que el argentino.

"No nos tiene que desviar. Tenemos que seguir compitiendo como lo estamos haciendo. Al equipo lo vi con personalidad y fue a por el segundo gol ante el Numancia. Sí es verdad que defendimos muy mal las segundas jugadas. Tenemos que mejorar eso y también el balón parado. En el gol que nos meten el equipo no tiene que estar colocado así".

"El vestuario me ha facilitado muchísimo todo. Estoy agradecido por la acogida que me han dado. No es sencillo cuando llega un técnico que no ha jugado ni entrenado en el fútbol profesional. Están unidos y muy responsabilizados con la situación", añadió el técnico acerca del recibimiento que le había dado la plantilla desde el primer día.

Por último, también habló del Albacete que tendrá las ausencias de Olabe, Fuster y Gorosito por lesión, además de Eddy Silvestre y Rey Manaj debido al Virus FIFA: "Es un equipo que juega mucho en función del rival. Es incómodo porque a veces te hace un ritmo de partido lento que a ti no te interesa. A pesar de las bajas tiene jugadores arriba determinantes".