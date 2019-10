Sindicatos del Metal: "Urkullu vuelve a dar la espalda a los trabajadores"

Representantes sindicales de los trabajadores del Metal en Bizkaia han opinado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, "ha vuelto a dar la espalda" a este colectivo durante su intervención en el pleno de control de este viernes en el Parlamento.

Al término de las dos preguntas que le han hecho a Urkullu los grupos de EH Bildu y Elkarrekin Podemos sobre sus declaraciones el pasado 30 de septiembre en una conferencia, Luis Moulea responsable en Bizkaia de CCOO en industria ha "lamentado" que el posicionamiento del lehendakari "apenas ha variado".

"Hemos podido ver que su posición sigue siendo la de contar la versión de la patronal, lo que significa que vuelve a dar la espalda a los trabajadores del metal", ha afirmado.

Ha añadido que el lehendakari "solo escucha a una parte" y "le interesa que se sepa la versión de una parte porque solo está con la patronal y el poder económico".

"Con los sindicatos nadie del Gobierno Vasco ha querido estar para escuchar nuestras reivindicaciones", ha zanjado.

Además ha arremetido contra el secretario general de Cebek, Francisco Azpiazu, a quien ha recordado que existen convenios del metal con salarios "bastante por encima" del de Bizkaia, como el Cantabria y Burgos.

También ha matizado que la patronal del sector mantiene a día de hoy "posiciones regresivas" frente a unos sindicatos -ELA, CCOO, LAB y UGT- que "sí" se han movido de sus plataformas iniciales.

Ha añadido que decir que no hay precariedad en el metal es "mentir" y no tener "un mínimo de sensibilidad hacia la gente que más sufre".

"Sí es posible y factible acordar los contenidos en la plataforma sindical", ha subrayado el representante de CCOO, que ha añadido que no hay nadie más interesado en pactar que los sindicatos, pero ha remarcado que quieren un "acuerdo con contenidos dignos".

Las centrales, que han mantenido varias jornadas de huelga, reclaman un convenio que garantice, entre otras cuestiones, la subrogación en las subcontratas del metal de Bizkaia, que limite la eventualidad y las ETT en el sector y que posibilite incrementos del IPC más 2 % en tablas y del IPC más 1 % en salarios reales, así como mejoras en salud laboral e igualdad entre hombres y mujeres.

Estas declaraciones se han producido en el exterior del Parlamento después de que los representantes sindicales fueran desalojados del hemiciclo tras mostrar pancartas y proferir gritos al término de las dos preguntas hechas al lehendakari.

Durante su intervención, Urkullu ha reclamado a los sindicatos del Metal en Bizkaia y a la patronal diálogo y "verdadera" y "auténtica" voluntad de acuerdo y ha negado haberse posicionado a favor de los empresarios en este conflicto.

El lehendakari ha remarcado que se limitó a "constatar" una realidad, que durante el proceso negociador la patronal presentó nueve propuestas frente a una de los sindicatos y que eso no supone posicionarse, ni establecer quién tiene la razón. "Yo no dije quién tiene la razón y quién no la tiene", ha subrayado