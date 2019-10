El Nueva Elda no se fía del imprevisible Inter B (S. 17:00 h)

El Nueva Elda F. S. (6º: 6 Ptos.) recibe esta tarde (17:00 h) el pabellón del “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez”, al Inter Movistar “B” (13º: 3 Ptos.) en el partido de la quinta jornada de liga del Grupo 4 de la Segunda B de fútbol sala.

Tras caer (3-1) en la pista del líder C. D. El Valle, el equipo dirigido por David Valverde “Dada” quiere seguir mostrando su fortaleza como local si bien no puede fiarse del filial del Inter Movistar que dirige Antonio Fernández y que la semana pasada caía en su campo (3-5) ante el Torrejón Sala Five Play.

Dada no podrá contar con uno de sus porteros, Ricky Balboa por lo que tiene que echar mano del juvenil Juan para configurar el dúo de porteros junto con Aarón García.

Tras el encuentro, la directiva que preside Paqui Sánchez presentará a todos los equipos del club para esta temporada.