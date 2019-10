'Animal Band' o solo tocar ante animales

Hace tan solo unos meses que estos músicos, Animal Band, se unieron para comenzar un experimento: 'Queríamos saber si hay animales a los que les gusta más la percusión, el ritmo o por el contrario reaccionan más a la música clásica' dice el productor musical Javier Alonso Clarke. Su idea no es otra que el puro experimento. De hecho, la banda no está cerrada, a veces son unos los participan y otra veces son otros los que tocan delante de los animales.

Cada vez que celebran conciertos, en los que el único público son los animales de la granja o del santuario donde viven, graban sus actuaciones y las suben a sus redes sociales. Por ahora el vídeo que más reproducciones tiene en su perfil de Instagram (más de 2.600 a día de hoy) es el de un guitarrista que entra en un corral, se sienta en una silla y un cabra le quiere comer la guitarra. El solista improvisa y empieza a cantar: Esto no se come, esto no se come ... y la guitarra nos se come, mi pierna tampoco.

El grupo ha tocado en Madrid en Burrolandia, en Garganta de los Montes ante un rebaño de 50 vacas blancas, y el concierto imposible fue ante un suricato que impidió en todo momento al fagotista desarrollar su interpretación .