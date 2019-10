Balears recibirá 101 millones de las entregas a cuenta de 2019 para las comunidades autónomas aprobadas este viernes por el Gobierno.



El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley por el que pagará a las comunidades 4.682 millones de euros de entregas a cuenta de este año y 821 millones a los ayuntamientos, en total 5.503 millones de euros.

Así lo ha confirmado la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. El decreto ley, que se convalidará en la Diputación Permanente, "muestra un camino" para que comunidades y ayuntamientos "no vuelvan a ser víctimas" de un bloqueo presupuestario e institucional del Gobierno central.

Los 4.682 millones que se pagarán a las comunidades se suman a los 2.136 millones que ya han recibido en 2019 por distintas previsiones presupuestarias como, por ejemplo, el aumento de población.



La ministra ha considerado "un hito" que las comunidades autónomas y los servicios públicos que prestan no vuelvan a estar supeditadas a un gobierno que no esté en plenas capacidades y con unos presupuestos prorrogados.