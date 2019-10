Jorge de Diego (C's) también renuncia a ser candidato al Senado por Menorca

La crisis provocada en la agrupación de Ciudadanos de Ciutadella, ha motivado la renuncia de Jorge de Diego como candidato al Senado en las próximas elecciones del próximo 10 de Noviembre. También abandona su cargo orgánico en la junta local de la agrupación del partido en Maó. En un escueto comunicado afirma que "no deseo expresar los motivos de estas decisiones".

La agrupación de Ciutadella del partido naranja enviaba a los medios este miércoles un comunicado muy duro donde aseguraban sentirse muy molestos por el hecho de no tener a ninguno de sus afiliados en las listas de los próximos comicios y aseguraban que actuarían en consecuencia si no había una rectificación. Amenazan incluso con no participar en la incipiente campaña electoral.

Por su parte, el responsable insular del partido, Jesús Méndez, intentaba quitar hierro al asunto asegurando que no entraría en una guerra entre las agrupaciones de levante y poniente. Méndez explicaba que Ciutadella ya estaba representada por Manuel Morales como candidato al Senado, pero debido a su renuncia de última hora por cuestiones laborales, fue cambiado por su sustituto en los comicios de abril, Jorge de Diego.

Ahora, sin embargo, ante las presiones de dentro de propio partido, De Diego renuncia también a presentarse como candidato a la Cámara Alta. Así pues, a 30 días justos para las nuevas elecciones, Ciudadanos tiene que recurrir, de nuevo, a José Manuel Morales como candidato al Senado a pesar de que, por motivos profesionales, vive fuera de Menorca.