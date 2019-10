El PP de Menorca acusa al PSOE de rechazar más plazas para la Policía Local

El Partido Popular de Menorca ha acusado este viernes al PSOE de no apoyar la convocatoria extraordinaria y urgente de cursos de formación para nuevos policías locales.

En un comunicado, los populares han lamentado que los partidos de izquierda no apoyasen la proposición no de ley (PNL), defendida este miércoles en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, que tenía como objetivo impartir cursos de formación para crear nuevas plazas y mejorar la coordinación entre el Govern Balear y los ayuntamientos. Los conservadores afirman que la medida favorecería la estabilidad de las plantillas de la Policía Local en cada municipio.



El diputado autonómico del PP, Lluís Camps, ha calificado la decisión socialista de “inaudita y preocupante” y ha recordado que “faltan efectivos en todas las plantillas”. Además, Camps prevé que la situación empeore “las plantillas envejecen, ya que pasan a otras tareas antes de jubilarse a los 60”.



La PNL contó con los votos en contra de PSIB, Més per Mallorca y Unidas Podemos. A favor votaron PP, PI, Ciudadanos, VOX y el grupo mixto.