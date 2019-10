Llega un año más, y este es el séptimo, el Festival de la Cerveza Artesana de Ourense, el denominado “Ourense Beer Fest” que se celebrará durante todo el fin de semana en Bispo Cesáreo. La inauguración será a las 6 de la tarde siendo esta hora la de inicio de las actividades durante estos tres días.

El evento, organizado por la Asociación Galega de Cervexeiros Artesáns, cuenta con la participación de las cervezas the One Beer de Sanxenxo, Skynet de Ourense, Áncora de Ourense, Dama Alaricana, Cerveza Go! de Madrid, Atlántica de Vigo y Cerveza Santo Cristo de Ourense.

La feria contará con "food trucks” y los visitantes podrán maridar la cerveza con platos gourmet, como hamburguesas con pan de masa madre, tex-mex, comida alemana, croquetas gourmet y crepes.

Esteban Loureiro, presidente de la asociación organizadora defiende esta feria como la más consolidada de galicia con del orden de 1.500 participantes consumidores directos en cada edición.

La Asociación Galega de Cervexeiros Artesáns pretende dar a conocer un producto elaborado de una forma artesanal y profundizar en la cultura de esta bebida. un sector consideran con muchas dificultades. el 95 % de la cerveza elaborada en Ourense se queda en Galicia, precisamente una de sus pretensiones es abrirse a otros mercados.

La entrada será un vaso de cristal de cerveza por 2,50 euros que quedará de recuerdo para los que acudan.