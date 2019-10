El Defensor del Pueblo en Navarra expresa su "preocupación" por los Menas

En la comparecencia del Defensor del Pueblo en comisión parlamentaria para presentar la memoria de la Institución correspondiente al último año, Javier Enériz ha manifestado su "preocupación" por la situación de los menores extranjeros no acompañados, los Menas. Según Enériz, el último dato del que dispone, de este jueves pasado, revela que en Navarra residen 250 menas. Este tema "me tiene muy preocupado", remarcó Enériz, "porque no solo es el problema del reparto; estamos viendo cómo actúan las Comunidades Autónomas y cómo actúa el Estado y parece un problema que no va con nadie". Enériz explicó que este problema "lo están soportando Ceuta, Andalucía, Euskadi y lo empieza a soportar Navarra, que está haciendo un esfuerzo, ha pasado de 20 a 250" menores acogidos y le obliga a destinar a estos jóvenes el 20 por ciento de los recursos del sistema de protección a menores, "y aquí hay otras personas que no se dan por aludidas". El Defensor del Pueblo de Navarra recordó que es la Policía Nacional la que orienta a los menas a que busquen una Comunidad donde puedan acudir: "El mena tiene derecho a ir donde quiera y funcionan con móvil, con redes o con asesoramiento". Enériz concluye que este sistema está "fatalmente organizado" y recomendó a la administración foral que exija a las instituciones del Estado y del resto de Comunidades seriedad, responsabilidad e igualdad en proporción con los criterios que se consideren oportunos". Esos criterios podrían tener que ver no solo con la población de cada Comunidad sino también con el nivel de desempleo o el PIB autonómico.

