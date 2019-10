"Me revelo ante la idea de modelo único de felicidad"

"Hay que aprender a manejarse con lo que te toca" apunta como consejo María Fernández-Miranda, periodista y autora del libro “No madres. Mujeres sin hijos contra los tópicos” al hilo de su participación en el encuentro Bloggever que ha tenido lugar en Intu Asturias en torno a las mujeres que deciden no convertirse en madres o no lo son por circunstancias agenas a su voluntad. En su libro, publicado hace dos años, y en la ponencia, la gijonesa rompe tópicos sobre este colectivo, que no puede o no desea experimentar la maternidad.

"No tener hijos también tiene cosas buenas de las que nunca hablamos" asegura Fernández-Miranda que sufrió en su propia piel el dolor de no conseguir ser madre a pesar de desearlo y ser objeto de los comentarios sobre su no maternidad.

María, que ejerce su profesión como subdirectora de la revista Cosmopolitan rechaza abiertamente el que califica como "modelo único de felicidad" impuesto por la sociedad, una vida en pareja, heterosexual que tiene dos hijos, a ser posible, añade, la parejita. Hay otras formas de vivir tanto o más satisfactorias y lo primero es aceptar, apunta, las circunstancias que impone la propia vida y manejarse con ellas.

Dejamos la entrevista completa emitida en A vivir que son dos días Asturias.