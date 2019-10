Los expertos alertan de que se debe fumigar todo el año

Los expertos avisan. Si no son constantes los tratamientos antimosquitos y hay cierta previsión y coordinación entre ayuntamientos, poco se va a poder hacer contra estos insectos.

Y como muestra, las quejas de los vecinos de Urbanova, que continúan pese a la fumigación aérea de las últimas semanas.

Jacinto Díez, de Rentokil Initial, empresa especializada en plagas de insectos y roedores, advierte de que este tipo de actuaciones no sirven de mucho si no hay una planificación previa. Y es que las fumigaciones actúan contra las larvas, pero los ejemplares adultos no se ven afectados, por lo que las hembras pueden seguir poniendo huevos en las zonas húmedas.

Por ello, apuesta por combinar estas fumigaciones, que tendrían que realizarse de forma periódica cada 15 ó 20 días, también durante el invierno, con otros tratamientos como trampas de feromonas para atraer a los mosquitos, bacterias que atacan solo a sus larvas o, incluso, la proliferación de depredadores naturales como los murciélagos.

Por ello, recomienda a las administraciones una mejor coordinación durante todo el año, como es el caso de los ayuntamientos de Alicante, Elche y Santa Pola que ahora se ven desbordados ante la plaga de mosquitos tigre.

Y a la ciudadanía aconseja que eliminen los restos de agua que suelen acumularse en macetas, fuentes o charcos de forma periódica porque son ideales para poner sus huevos. Y es que, recuerda, el ciclo desde la etapa de larva a mosquito adulto dura solo entre 7 y 10 días.