Desentonó menos el Xerez DFC con nueve que con once en Los Barrios, donde no pudo sumar (2-0)

Seguramente que Andrés García Tébar sabía qué tipo de planteamiento le iba mejor a su equipo en Los Barrios para sacar un buen resultado. Apostó por una defensa de tres, con Jesús López, Edet e Ikwu; Marcelo y Fran Ávila como carrileros; Astray, Colorado, Goma y Bello, en el centro, y Kevin como hombre más adelantado. Lo cierto es que el inventp le salió rana antes de los diez minutos, cuando el debutante Ikwu hizo lo que hasta un juvenil sabee que jamás no se puede hacer, dormirse en los laureles siendo el último hombre de la defensa y dejarle el camino expedito a Gutir para adelantar a los locales en una contra.

Hasta entonces los azulinos no es que hubieran hecho mucho, pero a partir de ahí hicieron menos si cabe. El equipo fue incapaz de reaccionar tras el jarro de agua fría y los llamados a tirar del carro desaparecieron en combate. Astray volvió a ser una sombra sobre el campo, Colorado no daba abasto con el trabajo que se le acumulaba, y Bello no estuvo a la altura de lo que se espera de un jugador de su talla. El resto tampoco anduvieron finos, y Kevin, muy solo, tampoco demostró recursos para este tipo de situaciones difíciles.

Cuando al filo del descanso el debutante nigeriano dejó a su equipo con diez tras ver una segunda amarilla, la cosa se empezó a poner fea de verdad. Máxime cuando en la reanudación, Bello redondeaba una tarde horrible con otra expulsión que le ponía a sus compañeros en chino sumar algo en San Rafael.

Con todo, el único aliado de los xerecistas era la exigua renta de una Unión que demostró por qué tiene uno de los presupuestos más bajos de la categoría. Los campogibraltareños dejaron vivo a un Xerez que se vino arriba a la desesperada. Ya daba lo mismo perder por uno que por tres. Así, a la heroica, con Sergio en el campo en lugar de un Goma voluntarioso y poco más, y con Colorado tomando el mando, el Xerez desentonó menos con nueve que con once y encerró en su área a los locales hasta el final.

Pero el dominio fue infructuoso por falta de remate. Kevin, Colorado, Sergio y Zafra, que entró luego, lo intentaron. Al igual que Amín, que sustituyó al punta argentino, pero que volvió a demostrar que al Xerez DFC le falta un segundo nueve con vocación de titular como el comer.

Con los deportivistas volcados, a la contra Legupín establecía el segundo y definitivo con el tiempo cumplido. La renta de Camacho tampoco se salva de la estadística siniestra: dos tiros entre los dos palos y dos goles.

La competición vuelve a advertir a los de Tébar –antes lo hizo en Rota- que para estar a la altura del objetivo marcado, el campeonato, hay que exponer más. Empezando por una plantilla que, digan lo que digan, está descompensada desde el minuto uno. Aún están a tiempo.