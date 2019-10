Un borrón en medio de un récord

Inolvidable derbi vasco en el ‘Reale Arena’. No tanto por el resultado, ni por el juego, de la Real Sociedad de Gonzalo Arconada. Sino por la asistencia a Anoeta, logrando la mejor cifra de espectadores en un partido de Primera Iberdrola femenina, superando la friolera de los 28.000. Una demostración más de que las también merecen jugar en estadios, porque tienen gancho y son capaces de llenar grandes escenarios. Hablamos de lo mismo, y cuanto antes se den cuenta lo que mandan, antes se encontrarán las soluciones pertinentes para conseguir la tan ansiada igualdad.

Es imposible desligar de lo que sucedió en el encuentro el ambiente maravilloso que se vivió en el Reale ‘Arena’. Sólo así se puede entender en todo su contexto este derbi vasco. Sólo así se puede comprender la cara de decepción de las jugadoras de la Real Sociedad tras perder 0-2 contra el Athletic. No era un partido más. Tampoco se acaba el mundo por perderlo. Pero en el día más señalado, en el momento que más ganas había de regalar un triunfo a la afición, el día en el que querían mostrar a todo el mundo su mejor versión para seguir ganando adeptos a la causa... ese día llegó el lamentable borrón de la temporada. Ese día en el que nada te sale, en el que no muestras todas tus virtudes y te haces pequeñita, para perder en buena lid.

Porque no hay excusas al triunfo del Athletic. Fueron mejores de principio a fin. Nunca mejor dicho. Las rojiblancas marcaron muy pronto, en el minuto 2, no había dado ni tiempo a tomar asiento. Y sentenciaron en el minuto 90. Entre medias tímidos sustos de las realistas, pero sin ahogar al Athletic, que estuvo más cómodo sobre el césped y tuvo también más y mejores ocasiones. Aún así, la Real se mantuvo de pie. Y tiene mérito. En tu peor día no te caíste. Y soñaste con, al menos, empatar. Pero no llegó. Lo que no había hecho la Real hasta ahora (en el mal sentido), lo hizo delante de 28.000 aficionados. Lo que no había hecho (de bien) hasta ahora el Athletic, lo hizo en el derbi vasco. Las dos caras de la moneda.

Y todo delante de 28.367 espectadores, una cifra récord en el Reale Arena, Que nadie diga que la afición no las quiere ver en estadios. Porque no es verdad. A los hechos nos remitimos. Cada vez que han jugado en Anoeta, han mejorado las cifras anteriores, y superado la expectativas. Nadie imaginaba semejante cifra de asistencia. Ni las más optimistas (Carla Bautista nos vaticinó en SER DEPORTIVOS GIPUZKOA entre 25.000 y 27.000, y se quedó corta). Ese día histórico llegó el borrón menos esperado. Pero se levantarán, como siempre. Porque estas chicas son grandes, tanto que son capaces de llevar 28.000 personas a Anoeta. Y eso en sí mismo ya es una victoria. Ojalá algún día deje de serlo porque eso sea lo normal. Entonces hablaremos sólo de fútbol, y la victoria será sólo del que gana, en este caso el Athletic. Mientras tanto no dejemos de destacarlo, porque es la única forma de seguir creciendo y llegar a la igualdad real.