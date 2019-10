Marta Díaz pasa a ser consellera no adscrita del Consell de Ibiza. No se integra en el grupo mixto al haberse dado de baja de forma voluntaria como militante del Partido Socialista. Así lo ha explicado Díaz, que este lunes se ha desplazado a Madrid para presentar en la sede del PSOE, el escrito en el que explica las razones por las que deja de ser afiliada de la formación.

Señala que "me piden que entregue el acta, pero no puedo hacerlo ,porque tengo que defenderme de la brutal campaña que estoy sufriendo y la principal herramienta quer tengo es la de seguir siendo consellera". Afirma que solo bajo esa condición "están obligados a entregarme una serie de documentos que he solicitado y que necesito para presentar las querellas".

Díaz afirma que la sensación que tiene tras formalizar su baja de militancia es la de "mucha tristeza, porque me afilié tarde al PSOE, pero he sido socialista siempre".

La consellera detalla que cuando ha registrado el escrito los trabajadores de Ferraz al verla tan afectada "me han dicho: mucha suerte compañera y esperamos que todo se solucione bien".

Díaz asegura que en los próximos días acudirá a los tribunales para presentar las querellas en defensa de su honor.