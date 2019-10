Una familia con una niña de 4 años pasa la noche a las puertas del Samur Social

Otra familia más durmiendo por la noche a las puertas del Samur Social. La semana pasada cinco niños menores pasaron la noche en el mismo lugar. Este lunes, la imagen se ha vuelto a repetir.

Junto a esa familia, otras quince personas han pasado la noche a la intemperie, la mayoría son solicitantes de asilo. Es el ejemplo de Pablo González, venezolano que llegó a España hace un tiempo: "llevo durmiendo aquí cuatro días, y me dicen que tengo que esperar porque no hay plazas. No sabemos lo que va a pasar". Asegura que, pese a estar en la calle, acudir a las puertas del Samur Social "es lo más seguro" porque "antes estaba en una plaza en la que pasaban muchos borrachos".

Desde el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid aseguran que los servicios sociales "están colapsados" y culpan al gobierno de Pedro Sánchez, que tiene las competencias en materia de migraciones, por no resolver este problema.

Este martes, el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar social del Ayuntamiento, Pepe Aniorte, se va a reunir, junto al consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero con el secretario de Estado de Inmigración, Agustín Torres. Desde el Ayuntamiento, esperan que esta reunión sea fructífera y resuelva el problema ante la llegada de las bajas temperaturas.