La chapuza de Vox Madrid: fusila una propuesta de sus compañeros en Valencia y la registra en la Asamblea

Vox Madrid ha plagiado a sus propios compañeros de Vox Valencia. Según ha podido comprobar la Cadena SER, la formación de extrema derecha ha registrado "por la vía de urgencia" una Proposición No de Ley (PNL) - no vinculante - para que se incluya a los Comités de Defensa de la República (CDR) en la lista de organizaciones criminales y terroristas. Pero las prisas no son buenas. Vox ha registrado por error la misma propuesta que sus compañeros han presentado en Les Corts valencianas. El grupo parlamentario de Rocío Monasterio ni siquiera se ha molestado en corregir algunas erratas que aparecen en el texto de la PNL, al que ha tenido acceso la SER.

El error lleva la firma de diputada Ana María Cuartero, nada menos que la portavoz adjunta de Vox en el parlamento madrileño. Ha sido ella quien ha presentado en el registro de la Asamblea de Madrid un texto donde se dice claramente que "el grupo parlamentario VOX Comunidad Valenciana" presenta una propuesta para que "Las Cortes insten al Consell" a solicitar a la Unión Europea que inscriba a los CDR en la lista de organizaciones criminales y terroristas.

Texto de la PNL que Vox ha tenido que retirar / Cadena SER

Desde Vox admiten a la SER que a raíz de este error se han visto obligados a retirar del registro esa PNL. Vox se ha visto forzado a retirarlo, no sólo por el flagrante fallo en su propuesta, sino porque ese error además invalida la hipotética aplicación en el caso de que saliese adelante. Principalmente porque esa PNL pide que se suspenda y que se revoque cualquier subvención o ayuda que reciba cualquier asociación vinculada con los CDR.

Vox entiende que los CDR deben ser considerados como organización terrorista porque entran dentro de la definición que hace Consejo de Europa en su resolución sobre la lucha contra el terrorismo. El ejemplo que ponen es la detención que se produjo el pasado mes de septiembre "de nueve miembros de los denominados CDR". VOX también argumenta que los CDR "cumplen todos los elementos del tipo penal recogido en el artículo 570 bis del código penal, referente a organizaciones criminales".

En el texto registrado por error también se aclara que está iniciativa parte de la Delegación europea de VOX en el Parlamento, "a través de su jefe de Delegación, ha procedido a trasladar los hechos al Consejo; sin bien entendemos que es precisa una respuesta firme de este Parlamento".