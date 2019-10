"No sé si quiere hacer usted la entrevista": Villacís le escribe una pregunta a un periodista de la SER

Este lunes la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha pasado por La Ventana de Madrid para responder a las preguntas de Javier Casal. O no del todo. Y es que Villacís ha protagonizado un curioso momento durante la entrevista al intentar que el periodista le hiciera una pregunta concreta en un momento que han captado las cámaras que emitían la entrevista por streaming.

Durante los últimos minutos de la conversación entre el periodista y la vicealcaldesa, Javier Casal preguntaba sobre el plan del Ayuntamiento para "reducir los niveles de contaminación en Madrid" a pesar de que vayan a "entrar más vehículos". Es entonces cuando la vicealcaldesa comenzaba a responder mientras cogía la pluma de las manos del entrevistador.

"Le dejo la pluma. Veo que quiere hacer un gráfico en el papel". dice sorprendido Javier Casal. "No es la idea. No van a entrar más vehículos en Madrid. Queremos dar más alternativas para que la gente utilice más el transporte público. Se va a mejorar el transporte público y se trata de que entren más vehículos en Madrid", respondía Villacís mientras escribe en un papel que le pasa al entrevistador.

"Lo voy a decir porque lo está viendo la gente en el streaming. Me ha puesto usted en el papel 'Valdemingómez'. No sé si me está dictando la pregunta o que quiere hacer usted la entrevista, pero como es un tema importante se lo voy a preguntar. ¿Va a aceptar Madrid la basura que proceda del vertedero de Alcalá de Henares?", dice Casal.

"Me alegra que me haga esa pregunta", afirma entonces Villacís, quien ha reconocido que es "un tema importante" y que si se mantienen estas condiciones al respecto, "no lo vamos a aceptar".