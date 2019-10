Zoo Cabaret y su Pasatiempo bufolírico en diferentes actos con apoteosis final

Los 'bichos' de Zoo Cabaret vuelven a la carga una semana más. Elia Estrada y Fran Bermejo han vuelto a protagonizar la sección cuyo nombre dura más que el espacio en sí: Pasatiempo bufolírico en diferentes actos con apoteosis final.

En esta ocasión no ha faltado la noticia curiosa que nos ha servido para recordar aquello de Stevie Wonder, "si bebes no conduzcas".

No ha faltado la entrevista misteriosa donde ha aparecido directo desde el más allá el propio Chiquito de la Calzada. Además, en el apartado Apúntalo en tu agenda, entre otras citas, nos recuerdan que reservemos entradas para los días 31 de octubre y 1, 7, 8 y 9 de noviembre, sino para todos los días al menos para uno de ellos, y así podremos asistiral espectáculo 'El brillor oculto' a cargo de Zoo Cabaret, en La Madriguera.

Y como colofón a la visita más divertida de la semana al programa Hoy por hoy, la Apoteosis final nos ha regalado el tema 'Chirpy Chirpy Cheep Cheep', de Dolores Vargas 'La Terremoto'.