Plan B con las madres

Hacienda sigue preparando su propuesta para devolver las retenciones de las bajas maternales después de que el contencioso administrativo negara una devolución similar a la del resto de España, como dictó el Supremo. En Navarra la ley es clara, dice la juez, y a ello se acogen los socios de Chivite reticentes. Navarra Suma propondrá el jueves la exención con caracter retroactivo.

Este jueves el Parlamento estudiará una propuesta de Navarra Suma para realizar una exención con caracter retroactivo a las retenciones de las bajas de maternidad hasta 2015. Debate parlamentario que toma protagonismo después de que el juzgado de lo contencioso dijera el viernes que no se pueden devolver con la ley en la mano. Ley que propuso en 2012 UPN y que apoyaron PSN y PP.

La presidenta Chivite expondrá primero la propuesta a las madres afectadas. Habrá una alternativa articulada para la devolución del IRPF a las madres garantiza el portavoz socialista Ramon Alzórriz señalando que "tenemos un autogobierno y habrá que ejercerlo. Cuando una normativa no se puede ejercer en este caso por sentencia judicial, habrá que articular otro tipo de normativas que permitan solucionar los problemas que hay, para eso está la política".

La cuestión levanta suspicacias entre los grupos que apoyan al ejecutivo de Chivite, pero no en esta medida. Insisten en que se está utilizando a las madres afectadas con fines electorales y abogan porque se cumpla la norma acordada por el anterior cuatripartito. Uxue Barkos, desde Geroa Bai, apunta que "dificultades técnicas digo de seriedad, normativa tiene, no es un caso de interés general, no es ni mucho menos, y además no existe el defecto de forma que sí existía en la normativa estatal, a la hora de anular, como así pretendieron UPN y PSN, estas exenciones".

Por parte de Podemos, Mikel Buil se remitía a la reunión de la comision de seguimiento mañana martes. Y desde EH Bildu, advertía Bakartxo Ruiz que el gobierno rayaría en la prevaricación si el gobierno introduce la devolución en la ley de medidas fiscales del año que viene. Pero del otro lado, Javier Esparza, de Navarra Suma, ofrecía los votos de su grupo: "si nadie cambia su posición, hay 31 parlamentarios que haremos posible que a las familias se les devuelva lo que se merecen".