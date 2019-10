La autoridad de los jugadores

En los últimos tiempos han ocurrido dos situaciones que tienen que ver con los jugadores del Valencia CF que me resultan preocupantes. Por un lado se había tomado la decisión por parte del presidente y del entrenador de sustituir a Paco Camarasa como delegado del primer equipo y por otra parte también Celades había decidido traer otro readaptador de lesiones para los futbolistas. Un fisioterapeuta que conocía el entrenador del Valencia de su época en el Real Madrid. Así que también, con conocimiento del presidente iba a salir Alberto Torres. Sin embargo los jugadores tras intervenir y hablar con el entrenador han revocado ambas decisiones; no digo que sean buenas o malas. A los jugadores es bueno tenerlos en cuenta en decisiones importantes y hacerles partícipes pero no hay que traspasar la línea en la que crean que ellos mandan más que el entrenador o incluso el Presidente. Cuidado con esto.

PD: estoy de acuerdo en que se hayan revocado ambas decisiones que eran absurdas y estaban encuadradas en exterminar aromas de Marcelino más que ver la profesionalidad de ambos .