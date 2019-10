Reacciones políticas en la Comunitat Valenciana a la sentencia del procés

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido este lunes acatar y respetar la sentencia del Tribunal Supremo sobre el "procés" y ha dicho que este fallo debe tener una "consecuencia política" basada en "la ley y el diálogo" para no caer en una "huida hacia adelante".

Puig ha añadido: "Ahora es necesario abordar un reencuentro entre la propia sociedad catalana y luego con el resto de España", tras lo cual ha insistido en la necesidad de avanzar hacia una "federalización" del país en "un sistema más consistente que el actual".

"Tiene que haber una solución. Toca dialogar pero lo fundamental es el Estado de derecho; si no, no hay democracia", ha declarado el presidente valenciano, para quien todas las ideas, "discutidas en el ámbito que toca, pueden ser defendibles. No veo otra solución que con diálogo".

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha asegurado este lunes que la sentencia del procés es "desproporcionada" y no resuelve en su opinión el conflicto en Cataluña. "Los problemas políticos necesitan soluciones políticas", ha remarcado.

El diputado valenciano , ha insistido en que esta sentencia cierra una etapa en la que la política "ha estado ausente" y en la que los políticos "han descargado en los jueces una responsabilidad que era de ellos".

Para Baldoví, esta sentencia "no resolverá nada, porque el problema seguirá estando ahí", de manera que ha mostrado su deseo de que hoy finalice la etapa de la política "inútil" para dar paso a la de la política "útil", aquella que es "capaz de sentarse en una mesa y dialogar", así como de "tender puentes".

También la síndica de Podem en les Corts, Naiara Davó indica que la sentencia es el fracaso de la política, que haber acudido a la justicia no conduce a nada, y lo que hay que hacer ahora es dialogar.

Por su parte Toni Cantó pide que se garantice el cumplimiento de la sentencia y que los condenados cumplan las penas sin ningún tipo de privilegios. El sindico de Ciudadanos en les Corts, censura que desde Compromis, se critique la decisión de los jueces creyendo que los políticos no han de someterse a la justicia

El portavoz del PP Jorge Bellver , vicepresidente segundo de les Corts ha calificado la sentencia de ejemplar, y respaldará al gobierno de España en la garantía de que se va a cumplir.