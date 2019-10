Fracasan las conversaciones para conectar Foronda con Miami, Madrid y Barcelona: "No son viables"

Foronda sueña con un vuelo transoceánico desde hace años y en mayo el diputado general de Álava, Ramiro González, anunció en una entrevista en eldiario.es que VIA y la Diputación estaban trabajando en una línea regular de vuelos con Miami tras contactar con el alcalde y el director del aeropuerto de Estados Unidos.

Pero esas conversaciones no han obtenido sus frutos.

Tampoco han prosperado los contactos de las instituciones para enlazar Foronda con Madrid y Barcelona. Según publicaron el Correo y Noticias de Álava, se habían iniciado conversaciones con Air Nostrum, la filial de Iberia para intentar conectar Vitoria con Madrid y recuperar así aquel vuelo con la capital de España que se perdió en 2010 por falta de pasajeros. La conexión con Madrid también se habló con Ryanair con la que se puso sobre la mesa una conexión con Barcelona, otra de las líneas desaparecidas por la escasez de pasajeros en Vitoria.

Ninguna de estas vías ha conseguido salir adelante.

Según una respuesta parlamentaria de la diputada de Desarrollo Económico, Pilar García de Salazar, a una pregunta de EH Bildu a la que ha tenido acceso la CADENA SER, estas alternativas "no se han considerado viables". EH Bildu preguntaba expresamente por esas conexiones a Miami, Madrid y Barcelona. Se entiende que las compañías contactadas por VIA no consideran, de momento, que estas conexiones con Vitoria puedan ser rentables incluso recibiendo subvenciones públicas.

La Diputación afirma que en ningún caso se puede hablar de "negociaciones" sino que se han analizado diferentes posibilidades que finalmente se consideran inviables. "En todo caso, VIA va a seguir analizando estas y otras oportunidades que vayan surgiendo en su relación continua con la oferta aérea", señala la diputada Pilar García de Salazar.

Así las cosas, de cara a 2020 todos los huevos de Foronda en cuanto al transporte de pasajeros están en la cesta de Ryanair. Habrá conexiones con Mallorca, Sevilla, Colonia, Bergamo y, la última incorporación, Málaga, en sustitución de Tenerife.