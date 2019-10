El PSOE de Jaén pide la dimisión o el cese del delegado de Educación

La problemática con la suspensión temporal del servicio de comedor en 37 colegios públicos de la provincia, que afecta desde este martes a más de 1.500 menores ha provocado que el PSOE de Jaén exija la dimisión o el cese fulminante del delegado territorial de Educación, Antonio Sutil, por su "nefasta gestión y su evidente responsabilidad". Los socialistas denuncian que en la provincia hay más de 1.000 familias que han quedado abandonadas y desamparadas por el Gobierno andaluz y por ello no se lo merecen como responsable político.

Ha sido concretamente la alcaldesa de Lopera y miembro de la Comisión de Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén, Isabel Uceda, la que en representación de los alcaldes y alcaldesas socialistas ha afirmado que es inaceptable que el delegado mintiera ayer públicamente para tratar de ocultar su incompetencia o su dejación de funciones en este problema. Además, sobre la reunión celebrada hoy, Uceda ha indicado que esta cita solo ha servido para constatar la responsabilidad de la Junta en este asunto, ya que "no ha ofrecido ninguna explicación convincente que justificara por qué avisó tan sólo un día antes de la interrupción del servicio de comedor y por qué ha sido incapaz de encontrar soluciones en 6 meses".

"Una vez que le hemos escuchado, no nos queda otra que reclamar su dimisión y, si no accede, su cese fulminante", ha dicho Uceda, que además ha recordado que los hechos están hoy bastante claros, ya que la Junta comunicó a la empresa en el mes de abril que el servicio iba a salir a licitación. "Finalmente, la licitación no salió adelante, pero sí una cesión de servicio a otra empresa, plasmada en un documento oficial fechado el 4 de septiembre. Por tanto, el señor Sutil conocía lo que estaba ocurriendo desde hace tiempo y no se enteró el pasado miércoles, como ingenuamente nos quiso hacer creer ayer", ha dicho.